Toen Guus Hiddink zijn hoofd uit de kont van bepaalde spelers moest halen

Bij zijn debuut in het eerste elftal van Ajax was de 18-jarige Edgar Davids nog lang niet de Davids die wij later leerden kennen. Hij had gemillimeterd haar, droeg geen beschermende bril en was een aalvlugge linksbuiten die in Amsterdam werd beschouwd als de natuurlijke opvolger van Bryan Roy. In de loop der jaren groeiden de dreadlocks, verscheen de bril op de neus en verhuisde Davids stap voor stap naar een centrale rol als verdedigende middenvelder. Edgar Davids transformeerde in Edgar Davids.

Op 14 juni 1996 werd Davids door Guus Hiddink verwijderd uit de EK-selectie van het Nederlands elftal. Dat deed de bondscoach nadat hem een interview ter ore was gekomen, waarin de middenvelder hem ervan beschuldigde bepaalde spelers voor te trekken. Of, zoals Davids het in bloemrijk Engels verwoordde: ,,He must put his head out of some players’ asses, so he can see better.’’

Exit Davids dus, op een toernooi waarin Oranje sowieso al meer diepte- dan hoogtepunten beleefde. Het EK van 1996 was het toernooi van ‘de kabel’, een vermeende scheidslijn tussen blanke en donkere spelers, die in de media moeiteloos werd gekoppeld aan het conflict tussen Davids en Hiddink. De twee legden het overigens relatief snel bij. Op het WK in Frankrijk in 1998 was Davids weer van de partij.