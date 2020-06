Toen Maceo Rigters nog een spectaculair voetballeven voor zich had

Altijd boeiend om door oude selecties van Jong Oranje te grasduinen. Neem bijvoorbeeld het EK onder 21 in 2007, toen Nederland onder bondscoach Foppe de Haan in eigen land kampioen werd. Sommige spelers uit die ploeg (Ryan Babel, Ron Vlaar) voetballen nog steeds in de top, sommigen (Daniël de Ridder, Otman Bakkal) zijn al jaren geleden gestopt en andere spelers (Calvin Jong-A-Pin, Tim Janssen) zijn geleidelijk uit het blikveld gegleden.

Misschien is Maceo Rigters wel de meest vergeten naam uit de selectie, terwijl de Amsterdammer toch echt de ster van dat toernooi was. De NAC-aanvaller werd EK-topscorer en ging de wereld over met zijn goal tegen Engeland in de halve finale. Een minuut voor tijd zorgde Rigters met een omhaal voor de gelijkmaker, waarna Nederland via een krankzinnige penaltyreeks (13-12) de finale wist te bereiken.