Toernooidirecteur Bobbie Traksel van WK baan in Apeldoorn na succesvolle start: 'Er staat nog veel meer op stapel'

Over de publieke belangstelling tijdens het WK in Apeldoorn kan Traksel tevreden zijn. Misschien is het niet helemaal uitverkocht, maar meerdere duizenden mensen komen toch naar het Apeldoornse Omnisport om het baanwielrennen te bekijken. ,,Met meer dan veertig deelnemende landen is dat al geweldig. We hebben ook veel internationale belangstellenden. En het baanwielrennen begint te leven. Zaterdag is zo goed als uitverkocht, dan zitten we helemaal vol. Maar vrijdag en zondag is er ook mooie sport te zien, met grote kansen op Nederlandse medailles. Daar zijn nog wel kaarten voor te krijgen. En bovendien is het binnen lekker warm.''