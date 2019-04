Toeslaan met snelheid en diepgang: dat lukt Spurs ook zonder Harry Kane

Spurs-West Ham United was zaterdag 12 minuten bezig, toen Christian Eriksen de bal kreeg. Hij stond nog op eigen helft, moest eerst de bal met zijn dijbeen controleren, dus er leek geen direct gevaar. Toch schoot amper drie tellen later Dele Alli op het doel van de Hammers uit een grote kans. Alli was namelijk al diep gesprint toen hij zag dat zijn collega-middenvelder aan de bal zou gaan komen. Daarna had Eriksen aan één blik en één voetbeweging genoeg om Alli te lanceren.