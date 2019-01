Toeval of niet? Kaartverkoop voor Klassieker in beker begint op 6-2

Martial verlengt contract bij Manchester United tot zomer van 2024

14:41 Anthony Martial heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Manchester United. De Franse aanvaller ligt nu tot de zomer van 2024 vast op Old Trafford, met een optie op nog een jaar. De Engelse recordkampioen nam Martial in de zomer van 2015 voor zo’n 50 miljoen euro over van AS Monaco.