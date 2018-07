Toft Madsen komt 896 meter te kort voor werelduurrecord Wiggins

Toft Madsen verbeterde zijn persoonlijk record. In januari reed de Deen 52,574 kilometer in een uur.



In het Velódromo Bicentenario in de Mexicaanse stad Aguascalientes reed Toft Madsen erg hard. Uiteindelijk kwam de Deen nog vijf rondjes te kort om aan de afstand van Wiggins te komen.



Baanwielrenner Dion Beukeboom gaat op 22 augustus in hetzelfde Aguascalientes een aanval doen.



Oud-wielrenner Thomas Dekker reed ooit 52,221 kilometer in een uur. Daarmee staat hij vijfde op het lijstje van het uurrecord.