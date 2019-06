Tolhoek soleert naar fraaie zege in Zwitserland: ‘Heel speciaal gevoel’

Antwan Tolhoek heeft in de Ronde van Zwitserland op fraaie wijze zijn eerste profzege geboekt. De 25-jarige Nederlander van Jumbo-Visma reed in een bergetappe op de slotklim Flumserberg weg van zijn medevluchters en soleerde naar de winst.

In de laatste kilometers ging INEOS-klimgeit Egan Bernal in achtervolging op Tolhoek, maar de Colombiaan kon de Nederlander niet meer achterhalen. Tolhoek hield op de finish 17 seconden voorsprong over. Bernal nam wel de leiderstrui over van Peter Sagan, met 12 seconden voorsprong op Rohan Dennis. De Oostenrijker Patrick Konrad staat derde op 29 seconden van Bernal.

,,Dit is een heel speciaal gevoel. Drie jaar geleden won ik hier de bergtrui en nu win ik hier mijn eerste profkoers op WorldTour-niveau’', aldus Tolhoek. ,,Ook de complimenten aan de ploeg en de manier waarop we koersen. We zijn nog maar met vijf renners hier, maar we blijven elke dag vechten. Bert-Jan Lindeman was heel sterk vandaag en goud waard voor mij door constant op kop te blijven beuken. Ik hoorde op de radio dat Bernal eraan kwam. Vorig jaar werd ik in Californië nog geklopt door hem. Dat wilde ik niet nog eens laten gebeuren.’’

Morgen volgt opnieuw een zware etappe, over 216 kilometer van Untertzen naar San Gottardo. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.



Voor Jumbo-Visma was het voor de tweede maal feest vandaag. Sprinter Dylan Groenewegen schreef de eerste etappe van de ZLM Tour op zijn naam, nadat hij in de slotfase ten val was gekomen.