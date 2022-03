Tom Dumoulin houdt vast aan schema richting Giro en rijdt ‘gewoon’ in Limburg

De eendaagse wedstrijd in de Limburgse heuvels was al toegevoegd aan zijn schema om wat extra koersritme op te doen. Dat is nu al helemaal aan de orde aangezien het seizoen voor Dumoulin voorlopig flink wat tegenslagen kent. De Limburger miste eerder Strade Bianche vanwege een positieve coronatest. De naweeën van corona zorgden er vermoedelijk ook voor dat hij vorige week niet fit was in de etappewedstrijd in Spanje.