Tom Dumoulin: Ik ben liever dat kleine aapje op de apenrots

Door Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld



In een parallel universum, niet eens zo heel ver hiervandaan, was hij wél ingeloot. Was hij jaren geleden geneeskunde gaan studeren en werkte hij nu in een ziekenhuis. Stond hij in deze crisis misschien wel op een corona-afdeling. Witte jas, naamplaatje op zijn borst.