Tom Dumoulin magistraal op Oropa: ‘Zo onverwacht. Wauw!’

Favoriet sportmomentDe verslaggevers van AD Sportwereld belichten om de dag hun eigen favoriete sportmoment aller tijden, bekeken door een persoonlijke bril. In deel 6: Daan Hakkenberg over de etappewinst in Oropa van Tom Dumoulin als voorbode van zijn Giro-zege in 2017.

Door Daan Hakkenberg



Of Tom Dumoulin nog aan Marco Pantani heeft gedacht toen hij zojuist juichend in zijn roze trui over de streep kwam in het heiligdom Oropa? De afgelopen weken hebben de Italianen Dumoulin in hun armen gesloten, il Bello wordt hij liefkozend genoemd. En de Italiaanse journalisten die nu na etappe 14 aanschuiven bij de persconferentie hopen op een paar mooie woorden over Pantani, de in 2004 overleden Italiaanse wielerheld. Pantani reed in 1999 - ook in het roze - in een recordtijd naar Oropa, zijn Nederlandse opvolger is maar een halve minuut langzamer.

Op de fiets is Dumoulin nietsontziend, maar nu is hij diplomatiek. Pantani, met een wielerverleden vol dope en drugs, daar gaat Dumoulin zijn vingers niet aan branden. Aan wie Dumoulin wel dacht? ,,Albert Timmer, mijn ploeggenoot.’’

Bekijk hier de samenvatting van de schitterende rit naar Oropa





Die zat in 2014, de vorige keer dat de Giro in Oropa finishte, namelijk in de vlucht en werd zesde. De naam Timmer doet alleen niet direct een belletje rinkelen bij de Italiaanse giornalisti. Wat na deze 14de etappe wel duidelijk is, ook voor de concurrentie: Dumoulin is de grootste kanshebber op de eindzege van de Giro, die over ruim een week finisht in Milaan.

Kasseienritten

Het is nagenoeg onmogelijk: kiezen voor het meest iconische beeld uit de Giro van 2017. Is dat wanneer Tom Dumoulin na de afsluitende tijdrit in zijn rood-wit-blauwe snelpak op Piazza Duomo zijn armen in de lucht steekt omdat hij eindelijk zeker weet dat hij de Giro heeft gewonnen?



Of de huldiging van de eerste Nederlandse Giro-winnaar te midden van zijn ploeggenoten op hetzelfde plein op de klanken Jump van Van Halen? Of zijn allesverschroeiende tijdrit naar Montefalco waar hij de concurrentie op minuten zet? Grote kans dat de meeste mensen kiezen voor etappe 16 als Dumoulin van zijn fiets springt, zijn roze trui en wielerbroek uittrekt om vlak voor de beklimming van de Stelvio in de berm te gaan schijten.

Volledig scherm Tom Dumoulin voor Ilnoer Zakarin op weg naar Oropa. © photo: Cor Vos

Allemaal even bijzonder, maar de overwinning in Oropa geldt als de voorbode van de Giro-zege van Dumoulin. Nederlandse wielrenners, ook Dumoulin zelf, hebben in de jaren ervoor vaker etappes in grote ronden gewonnen. Tijdritten, vlakke ritten, kasseienritten en ook bergritten. In de Tour, de Vuelta en de Giro. Maar een Nederlander die in een leiderstrui van een grote ronde zegeviert in een bergetappe, dat is ongekend. Navraag bij Joop Zoetemelk en Jan Janssen leert dat zelfs hen dat nooit gelukt is.

Volledig scherm Tom Dumoulin was ongekend sterk op Oropa. © ANP Om maar aan te geven wat een hoogst uitzonderlijke wielermaand mei 2017 is. Het gaat in die weken ook over Feyenoord dat na achttien jaar eindelijk weer kampioen is. Over Ajax dat op weg is naar de Europa League-finale tegen Manchester United. En over Max Verstappen die na een demonstratiewedstrijd op Zandvoort droomt van een échte Grand Prix op datzelfde circuit. Maar het gaat in mei 2017 toch vooral over Tom, die bezig is zich in een illustere rijtje met Jan en Joop te fietsen.

Al houdt op 5 mei als het Giro-peloton op gang wordt geschoten in Alghero, Sardinië, nog niemand serieus rekening met een Nederlandse Giro-zege. Dumoulin zelf verbaast zich over de nogal magere opkomst bij zijn persconferentie daags voor de start. Tien dagen later op de rustdag voor de tijdrit is het beduidend drukker in zijn hotel.



Iedereen, ook Dumoulin zelf, gaat uit van een machtsgreep. ,,Ik wil morgen die roze trui.’’ Niet zo’n gewaagde uitspraak, want als Dumoulin een tijdrit had mogen uittekenen dan was dat het bijna 40 kilometer lange parkoers tussen Foligno en Montefalco geworden. Na die tijdritzege staat Dumoulin voor het eerst deze Giro in het roze en stoot bijna de rondemissen van het podium.

Volledig scherm Tom Dumoulin in het roze. © photo: Cor Vos

Maar het moment dat Dumoulin écht boven zichzelf uitstijgt is op weg naar Oropa. De etappe is een kolfje naar zijn hand. Relatief korte, vlakke aanloop en één lange, pittige beklimming op het einde. Nairo Quintana valt al vroeg aan, Dumoulin haalt hem zelf terug. ,,Toen ik Quintana voorbij ging dacht ik alleen maar: vol gas.’’ Hij sleurt kilometers lang op kop van de groep met favorieten, die steeds verder uitdunt. Ilnoer Zakarin probeert er nog vandoor te gaan met de dagzege, maar Dumoulin laat het niet gebeuren en wint ook dit gevecht. De tijdswinst op zijn rivalen noemt hij achteraf bijzaak, Dumoulin wil vooral laten zien wie de sterkste is.