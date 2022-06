Tom Dumoulin: ‘Opluchting dat het hoge woord eruit is, maar ik voel me ook wel een beetje triestig’

Met video Nederland­se hockeyers verslaan Argentinië en blijven ongeslagen in Pro League

De Nederlandse hockeyers zijn in de FIH Pro League nog ongeslagen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won donderdag opnieuw van Argentinië. Het duel op het veld van Union in Malden, vlakbij Nijmegen, eindigde in 3-1. Het verschil werd in het begin van het derde kwart in drie minuten tijd gemaakt.

2 juni