Tom Dumoulin over rentree: ‘De eerste dagen dacht ik: waar heb ik ja tegen gezegd’

Door Daniël Dwarswaard



Tom Dumoulin komt donderdag in de bergrit naar Leukerbad samen binnen met Omar Fraile. Althans, samen; de Spanjaard van Astana wil per se dat Dumoulin eerst zijn wiel over de finish drukt. De uitslag is al lang niet meer van belang. Etappewinnaar Richard Carapaz is al ruim twaalf minuten binnen. ,,Respect, respect”, zei Dumoulin. ,,Dat soort jongens heeft toch wel respect voor wat ik in het verleden heb laten zien. Ik krijg wel goede reacties van binnen en buiten het peloton van mensen die blij zijn dat ik er weer bij ben.” Met een lach: ,,Dat is natuurlijk leuker dan dat ze zeggen: ‘wat doe jij hier eigenlijk?’. Uiteindelijk ben ik hier vooral voor mezelf, maar het is leuk te merken dat anderen meeleven.”