Tom Dumoulin start toch in de Waalse Pijl

Tom Dumoulin had vorige week nog het idee morgen te starten in de Waalse Pijl. Maar na zijn veertiende plaats op het WK in Imola leek hem dat bij nader inzien toch niet zo’n goed idee. Tot vandaag. De Limburger staat tóch ‘gewoon’ op de startlijst van Jumbo-Visma.