Tom Dumoulin tekent bij Jumbo-Visma

Twee jaar geleden tekende Dumoulin een contract dat hem aan de ploeg verbond tot eind 2021. Hij was blij, de ploeg was blij. Dumoulin werd een klassementsrenner bij Sunweb, voor de ploeg was hij hét uithangbord. Maar gedurende de afgelopen twee seizoenen ontstonden er langzaam maar zeker haarscheurtjes in de relatie tussen Dumoulin en het management van de ploeg. Soms ging het over kleine dingen, steeds vaker over een fundamenteel verschil van inzicht. Dumoulin was niet tevreden met transferbeleid van Sunweb, over (het gebrek aan) investeringen in de omkadering en de soap rond de knieblessure die hij opliep in de Giro.