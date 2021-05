Tom Dumoulins toekomstbeeld als wielrenner reikt niet verder dan 28 juli

Hij was kwijt. Verloren gelopen in het labyrint van zijn gedachten, verdwaald in de spelonken van zijn ziel. Maandenlang doolde hij erin rond, tot hij vorige week ineens weer opdook. Er trok een zucht van verlichting door het land. Auto’s toeterend door de straten, dronken menigtes scandeerden zijn naam.



De Verloren Zoon was teruggekeerd.



Gisteren gaf Tom Dumoulin een persconferentie. Het ging over zijn liefde voor de fiets, over rondjes met de hond en over de tuin - die was van voor tot achter omgespit. Het ging over Tokio en over de olympische tijdrit. Waar het nadrukkelijk níet over ging, was over wat er komt ná die olympische tijdrit.