Tomic wint na ruim drie jaar weer een toernooi

Dat deed de Australiër in het Chinese Chengdu waar hij nota bene in de kwalificaties was begonnen. Tomic moest tegen de Italiaan Fabio Fognini eerst nog vier matchpoints wegwerken alvorens hij de partij alsnog in zijn voordeel besliste: 6-1 3-6 7-6 (7). Fognini was de nummer één van de plaatsingslijst in Chengdu.