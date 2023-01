Tommy Paul in Amerikaans onderonsje op Australian Open te sterk voor Ben Shelton

Shelton maakte op het vorige grandslamtoernooi, de US Open in september, pas zijn debuut op het allerhoogste niveau. De 20-jarige nummer 89 van de wereld verloor daar al in de eerste ronde. Met het halen van de kwartfinale in Melbourne werd Shelton de jongste Amerikaan die dit op een grandslamtoernooi lukte in twintig jaar.