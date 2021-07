Ton Lankhorst wint zesde etappe in Stentor Tour Wielerspel

Lankhorst haalde in de door Mark Cavendish gewonnen etappe 366 punten binnen. Dat was een punt meer dan drie andere ploegleiders. Marloes Overkamp, Hans van Van Eijden en Maria Aparecida Moreira Santos da Silva grepen daardoor net naast de dagoverwinning met 365 punten. Voor etappewinnaar Mark Cavendish was het zijn derde zege in finishplaats Châteauroux. Hij was ook in 2008 en 2011 de snelste.