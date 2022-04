Tony Martin krijgt zijn geveilde olympische medaille meteen weer terug

Sydney van Hooijdonk is los in Heerenveen: ‘Daarom ben ik hier’

Sydney van Hooijdonk is los. Met twee treffers, waarvan een heel fraaie, had hij een groot aandeel in de zege van sc Heerenveen in de noordelijke twist met FC Groningen (3-1). De huurling van Bologna heeft het zo naar zijn zin in Friesland dat hij een langer verblijf wel ziet zitten.

11 april