Tony Martin voor tiende keer Duits kampioen tijdrijden

'De invloed van Ronaldo op Portugal is onmetelijk groot, bijna niet uit te leggen aan Nederlan­ders’

8:04 Als Cristiano Ronaldo (36) oproept geen Coca-Cola te drinken, keldert de beurswaarde van de limonadegigant met vier miljard. Prompt krijgt de Portugees, die vanavond Duitsland treft op het EK, dan ook bijval van andere sterren. Over het machtige merk ‘CR7'. ,,Zijn invloed is groter dan die van CNN en The Wall Street Journal bij elkaar.”