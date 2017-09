Toornstra: Het is een harde leerschool, die Champions League

Wéér kwam Feyenoord vroeg op achterstand en ook in Napels ging de landskampioen aan persoonlijke fouten ten onder (3-1).



,,Dat mogen we onszelf aanrekenen'', zei Toornstra. ,,We spelen best wel aardig mee, maar die fouten moeten er echt uit. Anders gaan we geen wedstrijd winnen op dit niveau. We spelen tegen de grootste ploegen van de wereld. Het is leuk je daarmee te meten, maar je wil ook resultaat boeken. Heel frustrerend dat dit niet lukt. Het is tot nu toe een harde leerschool, die Champions League.''



,,We hadden best wat meer risico mogen nemen'', erkende Toornstra. ,,Maar toch geeft deze wedstrijd wel iets meer aanknopingspunten. Tegen City hebben we nul kansen gehad, nu kregen we na rust toch een paar goede mogelijkheden. Maar die moet je dan wel maken, zoals ook die pingel van mij.''



Feyenoord zit in de hoek waar de klappen vallen, zo concludeert Toornstra zelf. Het aantal blessures stapelt zich in hoog tempo op. Michiel Kramer haakte in Napels na de afsluitende training af met liesklachten, Jan-Arie van der Heijden liep bij het laatste sprintje van de warming-up een kuitblessure op. ,,Ze vallen bij bosjes om, terwijl we iedereen juist keihard nodig hebben.''



Van de laatste vijf wedstrijden verloor de landskampioen er liefst vier. En dan wacht zondag de lastige uitwedstrijd tegen AZ. Toornstra: ,,Het is aan ons om dit zo snel mogelijk om te draaien. Met de jongens die we nog over hebben, moeten we er staan tegen AZ.''