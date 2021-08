Toornstra na ruime zege Feyenoord: ‘We staan met één been in de groepsfase’

Jens Toornstra was een tevreden aanvoerder na de ruime zege van Feyenoord op IF Elfsborg (5-0) in de play-offs van de voorronden van de Conference League. ,,We staan met één been in de groepsfase”, erkende hij. ,,Als we volgende week weer zo spelen, dan geven we dit niet meer weg.”