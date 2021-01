Top 3 speelt demonstratietoernooi en gaat in Adelaide in quarantaine

Goffin en Dimitrov slaan de handen ineen voor Australian Open

7 januari David Goffin (30) en zijn Bulgaarse collega Grigor Dimitrov (29) gaan zich gezamenlijk voorbereiden op de Australian Open. ,,Het was een logische keuze. Ik heb het hem gevraagd en hij was meteen akkoord", liet Goffin in Turkije weten. ,,In Monaco trainen we al veel samen en we kunnen het goed met elkaar vinden. Met zijn gevarieerde slagenarsenaal is hij ook een uitstekende trainingspartner."