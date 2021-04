Topadviseur Red Bull: ‘Technische problemen kostten Max Verstappen zege in Bahrein’

Samenvatting Haller wordt niet nerveus van mindere wedstrij­den: ‘Maar mensen praten er wel over’

4 april Sébastien Haller verkeert niet in de vorm van zijn leven, maar de Ajax-spits zorgde tegen SC Heerenveen toch voor de winnende treffer op bezoek in het Abe Lenstra Stadion (1-2). Daarmee is de spits nu in twaalf eredivisieduels betrokken bij twaalf goals (zeven goals, vijf assists).