Topfavoriet Botic van de Zandschulp slaat zich naar finale van NK tennis

Wattimena druipt af en weigert hand te schudden, eerste ronde WK darts eindstati­on

De eerste ronde van het WK darts is het eindstation van Jermaine Wattimena. De Nederlander verloor met 3-0 van de Rus Boris Koltsov, die ontketend was en met het publiek speelde. Wattimena was zo teleurgesteld dat hij een hand weigerde te geven na afloop.

17 december