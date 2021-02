Topfavoriet op 500 meter bij de vrouwen is bekend, maar hoe zit dat bij de mannen?

Marathon­schaat­sers zijn boos en teleurge­steld na streep door NK op natuurijs: ‘Het zou zo'n mentale opkikker zijn geweest’

11 februari Marathonschaatsers uit Oost-Nederland zijn boos en teleurgesteld. Het NK op natuurijs gaat definitief niet door, het kabinet zet de seinen niet op groen. ,,Een enorm gemiste kans, dit zou zo'n mentale opkikker voor iedereen zijn geweest. Voor heel Nederland, want schaatsen op natuurijs is nu even volkssport nummer één", zegt schaatsster Bianca Roosenboom.