Topfavoriet Viviani snelt naar dagzege, Kelderman blijft derde

Een typisch 'vlakke' Vuelta-rit inspireerde zes renners voor een dagje aanvallen. Pierre Rolland (Education First-Drapac) en bergkoning Luis Angel Mate (Cofidis) gingen op avontuur met Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Jordi Simon (Burgos-BH), Antonio Molina (Caja Rural-Seguros RGA) en Hector Saez (Euskadi-Murias).



Het peloton onder leiding van Team Sky en Quick-Step hield de boel onder controle. Het zestal kreeg een maximale voorsprong van vier minuten. Mate raapte onderweg de nodige bergpunten op en start zodoende ook morgen in de witte trui met blauwe bollen.



Op het geaccidenteerde parkoers was de voorsprong van de zes leiders al snel teruggelopen tot een minuut. Het peloton zag het zestal rijden op de lange, rechte wegen maar liet de avonturiers nog even spartelen.



Op iets meer dan veertig kilometer van de aankomst was er dan toch enige opwinding. Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts, Jelle Wallays, Lukas Pöstlberger en Alexis Gougeard gooiden de knuppel in het hoenderhok en gingen op zoek naar de zes leiders.



Even later ontstond er een kopgroep van negen, waar Campenaerts zich ijzersterk voelde. De Belg ging wild tekeer terwijl zijn metgezellen naar adem hapten. Quick-Step nam het initiatief in de achtervolging, Campenaerts wilde niks liever dan dat de blauwhemden de handdoek gooiden. De Lotto Soudal-renner zag zijn inspanningen niet beloond en ging tegen de vlakte. Het peloton vlamde de onfortuinlijke Belg voorbij.



Wie zich niet meer in dat peloton bevond was Richie Porte. De Australiër is aan een ware calvarietocht bezig en heeft op deze manier helemaal niks te zoeken in de Vuelta. Vooraan was Pöstlberger de laatste aanvaller die overbleed. Ondanks de moedige poging van de Oostenrijker kon ook hij de verwachte massasprint niet afwenden.



Daarin stond er geen maat op Elia Viviani. In een sprint zonder treintjes won de Italiaan een strijd van man tegen man. Hij won met overmacht voor zijn landgenoot Giacomo Nizzolo. Wereldkampioen Peter Sagan werd derde. Danny van Poppel moest genoegen nemen met de zesde plaats.



Viviani boekte zo al zijn zestiende overwinning van het seizoen, de 58ste maar liefst voor zijn team Quick-Step.



Wilco Kelderman staat ook na vandaag derde in het algemeen klassement. Hij moet enkel Alejandro Valverde (ritwinnaar van gisteren) en Michal Kwiatkowski voor zich dulden.