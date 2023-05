Toprenners van toen over 20 jaar helmplicht: ‘Je hebt soms iets heftigs nodig om dingen te veranderen’

Giro d’Italia | Venijn achtste etappe zit in staart: weer succes voor avonturier of wordt het een sprint?

De renners in de Giro d’Italia fietsen vandaag de achtste etappe. In de slotfase staan drie gecategoriseerde beklimmingen op het menu. Blijven, net als gisteren, de vroege vluchters vooruit? Is iemand succesvol met een late aanval? Of wordt de strijd om de dagzege beslist in een sprint? De start is om 12.00 uur, vanaf dat volg je via een livewidget het koersverloop en in ons liveblog blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.