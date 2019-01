Topsalaris ligt klaar voor Werner, moeizame gesprekken tussen Arsenal en Barcelona

Moeizame gesprekken over Suarez

Gesprekken tussen FC Barcelona en Arsenal verlopen uiterst moeizaam. De nieuwe werkgever van Frenkie de Jong wil 23 miljoen euro voor Denis Suarez, al dan niet voorafgegaan door een uitleenperiode het komende half jaar. Voor Arsenal is dat iets te gortig. Zij willen de middenvelder huren met een optie tot koop. Daarom kijkt manager Unai Emery ook naar Christopher Nkunku, middenvelder van Paris Saint-Germain. Zo weet Evening Standard. Emerey en Nkunku werkten al samen in Parijs.

Dik contract ligt klaar voor Werner

Timo Werner staat op het lijstje bij veel clubs in Europa. De Duitser maakt vooral heel makkelijk doelpunten, dit seizoen al 14 keer in 21 wedstrijden. Voor Red Bull Leipzig wordt het bijna onmogelijk om de international na dit seizoen te houden. Liverpool zit in ieder geval op de eerste rij om hem te kapen. Volgens Liverpool Echo kan zijn salaris in Engeland verdubbelt worden ten opzichte van Red Bull. Volgens het medium is de kans klein dat Werner (22) deze winter nog vertrekt.