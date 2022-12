Topschaatsen en Kerstmis blijft moeizaam huwelijk: ‘Dit feest zit helemaal niet in je systeem’

Zo vieren Estavana én Sylvie, Xavi Simons, Jonas Vingegaard en tennis­setje Elina Svitolina en Gaël Monfils kerst

Voor veel topsporters zijn de kerstdagen een periode om even de teugels te laten vieren. Ze kruipen gezellig met de familie onder de boom of zoeken juist de zon op. De leukste berichten die ze tijdens dit lange kerstweekend met je delen zetten we hieronder op een rij.

11:39