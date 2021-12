Topschaatsster Jutta Leerdam bereikt inmiddels miljoenenpubliek: ‘Tja, ik weet het ook allemaal niet meer’

Oud-spelers reageren Go Ahead Eagles-FC Twente, heerlijke voetbal­clash: ‘Histori­sche bekerwinst, uitgeflo­ten en herinne­ring aan idool Van Marwijk’

Go Ahead Eagles is een van de surprises van het seizoen in de eredivisie, FC Twente is met een drie keer hogere begroting de rijkere buurman in de Overijsselse derby. Martin Koopman (voormalig bondscoach Malediven en Aruba), Jack de Gier (trainer FC Den Bosch) en Xandro Schenk (speler van het Deense Vendsyssel FF) speelden in hun actieve carrière zowel in Deventer als Enschede. Ze laten hun hart spreken over het affiche van morgen in De Adelaarshorst.

8:53