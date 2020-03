Topsprinter Gaviria heeft mogelijk coronavirus, familie maakt zich zorgen

Thomas geschokt door overlijden Portal: ‘Zo triest, ik kan dit niet bevatten’

9:39 Geraint Thomas is diep geraakt door het plotselinge overlijden van Nicolas Portal, zijn ploegleider bij Team INEOS. ,,Ik kan dit niet bevatten, daarvoor is het te triest”, reageert de Tourwinnaar van 2018 op Twitter. ,,Nico was zo getalenteerd, warm, oprecht en altijd aanwezig wanneer ik hem nodig had. Hij was meer dan mijn collega, hij was mijn vriend.”