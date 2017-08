Toptalent López wint zware bergrit, Kelderman naar plek 5 in klassement

Door Sjors Tanis



De eerste grote bergetappe, van 187,5 kilometer, kende het zwaartepunt aan het slot, met twee beklimmingen van eerste categorie in de laatste 40 kilometer. Op de vlakke, maar natte wegen in de buurt van startplaats Lorca reed een kopgroep van 14 renners weg. Daarbij twee Nederlanders: Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo) en Lennard Hofstede (Team Sunweb).



Lang gebeurde er niets in het peloton, tot Orica-Scott de aanval opende via Simon Yates. De Brit reed op de Alto de Velefique naar de laatste overlevenden van de vroege vlucht toe, om even later samen met John Darwin Atapuma en Romain Bardet aan de slotklim te beginnen.



In het peloton kwam er oorlog op de steile stroken van de Calor Alto. Bahrain-Merida maakte tempo in het peloton, maar de eerste versnelling kwam van Alberto Contador, die direct werd gevolgd door een counter van Bahrain-kopman Vincenzo Nibali. De meeste toppers, waaronder Wilco Kelderman, konden volgen, maar Esteban Chaves en het BMC-duo Tejay van Garderen/Nicolas Roche moesten daar de favorietengroep al laten gaan.



Door het tempo bij de favorieten hielden Atapuma en Bardet, die Simon Yates hadden achter gelaten, geen stand op kop. Zeven kilometer voor de streep werden ze bijgehaald, waarna de bloedstollende ontknoping volgde in de steile voorlaatste kilometer.



Nibali plaatste de eerste serieuze aanval en leek op weg naar de zege, totdat toptalent Miguel Ángel López binnen no-time naar de Italiaan toereed. Klassementsleider Froome probeerde de Colombiaan van Astana te volgen, maar dat lukte niet. Zo pakte López zijn eerste ritzege ooit in een grote ronde.



Froome werd tweede, voor Nibali en Kelderman, die eindigde in de groep van Froome en Nibali en naar plek vijf in het klassement stijgt. Chaves was de grote verliezer van de dag: de Colombiaan verloor ruim twee minuten en zakt naar de derde plaats. De voorsprong van Froome op naaste belager Nibali is 1'19.



Wout Poels staat 13de in het klassement, vlak voor Sam Oomen (14de) en Steven Kruijswijk (15de).



