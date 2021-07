Toptennissers Monfils en Svitolina zijn nu ‘Mrs & Mr Monfils’

Monfils en Svitolina gingen eerder dit jaar een tijdje uit elkaar, maar in april vroeg Monfils Svitolina toch ten huwelijk. Ze werden een koppel tijdens de Australian Open van 2019.



Svitolina stond in 2019 in de halve finales van Wimbledon en de US Open, maar ze wacht nog op haar eerste finale op een Grand Slam. Ze won al wel vijftien WTA-titels. Monfils zakte de voorbije maanden naar de 19de plaats. Vijf jaar terug stond hij nog op de zesde plek. Zijn beste prestaties op een Grand Slam waren ook twee halve finales, in Parijs (2008) en New York (2016).