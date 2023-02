Topweek Tallon Griekspoor smaakt naar meer: ‘Als ik dit iedere week kan laten zien, wordt het een mooi jaar’

met video ADO Den Haag beëindigt ongeslagen reeks van PEC Zwolle

ADO Den Haag heeft vrijdagavond een einde gemaakt aan de ongeslagen reeks van PEC Zwolle. In de Hofstad ging de koploper met 3-1 onderuit. Het was de eerste nederlaag in ruim drieënhalve maand tijd. De Zwollenaren gingen met name verdedigend de mist in.