Toto Wolff bitter: ‘Wij gaan ook vragen stellen over elk stukje tape dat losraakt’

Door Rik Spekenbrink



Wolff vertelde eerst zeer uitgebreid wat hij vond van de sanctie, inclusief een indirecte sneer aan concurrent Red Bull Racing. En daarna wilde hij doen geloven dat hij er de schouders over ophaalt: ,,Het maakt me allemaal niet meer uit, het ligt achter ons.”



Maar het was duidelijk dat het de grote baas van Mercedes wel degelijk diep zat, de diskwalificatie van Hamilton na de vrijdagse kwalificatie. Hij had het meerdere keren over de ‘modus operandi’ in de Formule 1, de normale werkwijze, en dat die in Brazilië was doorbroken. Waar hij precies op doelde, was voor meerdere interpretaties vatbaar. Maar in ieder geval meende hij dat Mercedes de kans had moeten krijgen de in zijn ogen defecte achtervleugel te repareren in ‘parc fermé’, in plaats van direct een zware sanctie opgelegd te krijgen. ,,Dit had nooit bij de stewards terecht hoeven komen”, zei Wolff, die meent dat de vleugel tijdens de kwalificatie aan één zijde defect is geraakt. ,,Hoe dat kon gebeuren weten we niet, want we hebben de vleugel niet en kunnen er dus ook niet naar kijken.”