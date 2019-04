Tottenham Hotspur: Een stijlvol bolwerk van net-niet

Door Sjoerd Mossou



Wanneer de Ajax-spelersbus vanavond de hoek omdraait richting de wijk Tottenham, via het oude High Road, verwijzen de bruine verkeersborden nog naar vroeger. ‘White Hart Lane Stadium’ staat er nog steeds. Rechtdoor.



Maar eenmaal dichter bij huisnummer 744, fonkelt de toekomst je in volle glorie tegemoet.



Daar prijkt de futuristische gevel van het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium, gebouwd op de plek waar voorheen het klassieke oude stadion lag. Het is een fascinerend gezicht als je aan komt rijden; alsof er een glimmende ufo is geland in dit arme deel van Londen, plompverloren tussen de belwinkels, de vervallen council flats en de rommelige eettentjes.