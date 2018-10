Tottenham Hotspur - FC Barcelona

Kovac verrast door kleine vormcrisis: 'Dit hadden we niet verwacht'

8:20 Bayern München-trainer Niko Kovac had na afloop van het Champions-Leagueduel met Ajax (1-1) geen antwoord paraat. Het was het derde duel op rij waarin de Zuid-Duitsers niet wisten te winnen. ,,Niet alleen ik ben verrast, dat geldt voor velen. Dit hadden we niet verwacht'', zei de 46-jarige coach, die zo goed aan het seizoen begonnen was met zeven overwinningen (in alle competities) op rij.