Tottenham krijgt net als Ajax meer rust voor halve finale Champions League

Vincent Janssen na ruim anderhalf jaar eindelijk weer in selectie Spurs

13:13 Een heugelijk moment voor Vincent Janssen. De spits zit na ruim anderhalf jaar eindelijk weer eens in de wedstrijdselectie bij Tottenham Hotspur. De in Londen op een zijspoor geraakte spits neemt, net als Michel Vorm, plaats op de bank in de uitwedstrijd tegen Manchester City in de Premier League.