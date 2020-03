Tour de France denkt niet aan uitstel: 'Dan maar zonder publiek’

Olympisch dorp bij Spelen Tokio 2021 onzeker

11:52 Het is nog onzeker of er bij de Olympische Spelen in Tokio in 2021 een traditioneel olympisch atletendorp zal zijn. Dat zei IOC-voorzitter Thomas Bach vanochtend in een telefonische persconferentie. ,,We doen er alles aan, het dorp is het kloppende hart van de Spelen. Maar ik kan geen garantie geven.”