Tour de France onthuld: renners krijgen kasseienrit én Alpe d’Huez voorgeschoteld

De Tour de France keert volgend jaar terug op de Alpe d’Huez. Op donderdag 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk, rijden de wielrenners de beroemde berg in de Alpen op. De Alpe d’Huez maakte in 2018 voor het laatst deel uit van het parcours. Toen kwam Tom Dumoulin als tweede boven. Hij moest de zege laten aan de Brit Geraint Thomas.

De Alpe d’Huez wordt bij Touretappes doorgaans bevolkt door vele Nederlandse wielerliefhebbers. Acht keer won een Nederlandse renner op de berg. Gert-Jan Theunisse was in 1989 de laatste. In de aanloop naar de Alpe d’Huez moeten de renners op ‘Quatorze Juillet’ ook de Galibier (2642 meter) en de Col de la Croix-de-Fer (2067 meter) over. De finish ligt na 166 kilometer op de Alpe d’Huez. Het is de etappe met de meeste hoogtemeters.

De organisatie van de Tour presenteerde donderdag in het Palais des Congrès in Parijs de hele route van de komende editie. De renners moeten in drie weken 3328 kilometer afleggen. Het was al bekend dat de Ronde van Frankrijk begint op vrijdag 1 juli, een dag eerder dan normaal, met een tijdrit over 13 kilometer door Kopenhagen. De tweede en derde etappe gaan ook door Denemarken. In de finale van de tweede rit, van Roskilde naar Nyborg, rijden de deelnemers over de 18 kilometer lange Grote Beltbrug die twee Deense eilanden met elkaar verbindt.

Kasseistroken

Na drie etappes door Denemarken volgt een reisdag, waarop de renners naar het noorden van Frankrijk trekken. De vijfde etappe gaat van Lille naar Arenberg, over een deel van het parcours van Parijs-Roubaix. De renners moeten 20 kilometer aan kasseistroken over. Ze maken in de eerste week ook een uitstapje naar België.

Via de Vogezen - met onder meer een etappe met aankomst op La Planche des Belles Filles - een bezoek aan Zwitserland en ritten door de Alpen komen de wielrenners uit in de Pyreneeën. Daar wacht ze onder meer een aankomst op de Hautacam. In totaal zijn er vijf aankomsten bergop. Op de voorlaatste dag staat een individuele tijdrit over 40 kilometer op het programma.

De Tour eindigt op 24 juli op de Champs-Élysées in Parijs. Op dezelfde dag start de Tour voor vrouwen, die acht etappes telt. De wielrensters trekken door het noorden van Frankrijk en eindigden op 31 juli op La Planche des Belles Filles.

Volledig scherm Het parkoers. © AP

Volledig scherm Tour-directeur Christian Prudhomme. © AP

