Tour de France: wildcard voor ploeg Niki Terpstra en Peter Sagan

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam verrassend uitgeschakeld. De nummer 51 van de wereld speelde anderhalve set uitstekend tegen de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka, maar daarna ging het alsnog mis: 6-1, 4-6, 4-6.

10 februari