‘Tour gaat boven alles, maar ik wil ook nu winnen’

Door Daan Hakkenberg en Hidde van Warmerdam



De Tour de France is nog vier maanden weg, maar Dylan Groenewegen gaat deze week alvast op verkenning in Frankrijk. Twee keer kwam hij de afgelopen maand al juichend over de streep, maar in Parijs-Nice treft hij voor het eerst tegenstand van Tour-kaliber. Mark Cavendish, Marcel Kittel, Caleb Ewan, André Greipel, Arnaud Démare: de eerste drie etappes beloven een sprintersbal te worden.



En Groenewegen staat inmiddels te boek als misschien wel de snelste van allemaal. Na zijn dubbele ritzege in de afgelopen Tour trad hij definitief toe tot het gilde van ‘s wereld beste sprinters. Het maakt dat zijn ploeg Jumbo-Visma voorzichtig met hem is. Groenewegen dient zich volledig toe leggen op sprintsucces in de Tour en Vuelta en anders dan voorgaande jaren rijdt hij geen Vlaamse wedstrijden.