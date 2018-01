'Tour in 2019 over Muur van Geraardsbergen'

De Vries hoopt kans af te dwingen in Formule 1

21:52 Autocoureur Nyck de Vries hoopt via de Formule 2 een kans af te dwingen in de Formule 1. ,,Ik zit nu bij het beste team van de Formule 2. Alle kampioenen in deze klasse zijn de afgelopen vijf jaar doorgestroomd naar de Formule 1. Afgelopen seizoen heb ik goed gepresteerd met minimale middelen. Als we het kampioenschap halen, kunnen ze niet meer om je heen'', aldus De Vries bij Peptalk.