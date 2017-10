Heel Nederland wil dat Tom Dumoulin volgend jaar naar de Tour de France gaat én wint. Maar of deelname verstandig is en of Dumoulin met het reeds gepresenteerde Tourparcours überhaupt grote kans maakt op de winst, vraagt AD-columnist Thijs Zonneveld zich af.

Hij moet het doen. Hup, naar Frankrijk, en snel een beetje. Voor god en vaderland en ons allemaal. En voor het wielrennen natuurlijk – want die Froome, met zijn eng dunne armpjes en beentjes, die hebben we nou wel gezien.

Tom Dumoulin hoeft niet meer te kiezen of hij volgend seizoen wel of niet de Tour de France rijdt – de keuze is al voor hem gemaakt door zeventien miljoen bondscoaches die van hem eisen dat hij volgende zomer persoonlijk het ontbreken van het Nederlands voetbalelftal op het WK goedmaakt. Vooruit, laten we er zestien miljoen van maken: er zitten er ook een paar verstokte romantici tussen die de Giro d’Italia een veel mooiere wedstrijd vinden dan Tour. (Waar ze volkomen gelijk in hebben, maar daarover een andere keer.)

Maar hoe hard we met z’n allen ook roepen en schreeuwen over de keuze tussen Tour of geen Tour: Dumoulin trekt zich er geen reet van aan. Hij volgt, zoals altijd, toch zijn eigen weg. Daarbij kijkt hij, met zijn ploeg, maar naar één ding: de kans op succes. Als die in de Giro van 2018 groter is dan in de Tour van 2018, dan gaat hij gewoon weer naar Italië.

Ik snap dat veel Nederlandse wielerfans hem in de Tour willen zien, maar het is nog maar de vraag of dat de beste keuze is. Zeker na de presentatie van het Tourparcours van 2018. Laten we elkaar niet de kop gek maken: Dumoulin is een geweldige renner met een enorm potentieel, maar hij is lang niet de enige goede ronderenner. Renners als Froome, Nibali en Quintana hebben meer ervaring, meer overwinningen en een grotere staat van dienst. Ja, hij is nog relatief jong – maar dat zijn Chaves, de Yates-broertjes, Bardet, Pinot en Barguil ook. Het is typisch Nederlands om meteen de Tourzege van hem te verwachten, maar de kans is klein dat Dumoulin de Tour wint in 2018.

Dumoulin won de afgelopen Giro voornamelijk dankzij zijn tijdrit. In de Giro zaten 70 individuele kilometers tegen de klok: in de komende Tour slechts 30. Dat kost hem minuten. En die heeft hij nodig, want er zijn veel zware bergetappes waarin hij waarschijnlijk tijd inlevert. Als er in de Tour van 2018 een sleutel naar succes is voor Dumoulin, dan zit die waarschijnlijk in de eerste anderhalve week. Hij kan, als allrounder, tijd pakken op zijn concurrenten in de wind, in de heuvels en op de kasseien. Probleem: dan is hij wel afhankelijk van het weer en het koersverloop. Bij droog, windstil weer en een gecontroleerde koers kan hij nauwelijks iets winnen op de kabouterklimmers.

Dumoulin is dus afhankelijk van het weer en van anderen. Dat is precies de reden waarom hij, en zijn ploeg, niet staan te springen om het Tourparcours van 2018. Hij heeft het niet in de hand. Dumoulin beleeft zijn sport uitermate rationeel, maar je kunt je hier niet uit analyseren.