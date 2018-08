Tour-winnaar Thomas overweegt Giro te rijden

Vos schrijft eerste etappe Ronde van Noorwegen op haar naam

18:50 Marianne Vos heeft de eerste etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. In een licht glooiende aankomst in het Noorse plaatsje Mysen bleef de renster van WaowDeals de Zweedse Emilia Fahlin (Wiggle High5) nipt voor. De Amerikaanse Coryn Rivera van Team Sunweb werd derde.