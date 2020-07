Tourbaas Prudhomme: ‘Tom Dumoulin mooie winnaar voor etappe naar Mont Aigoual’

De eerste etappe van de podcast staat nu online. Daarin onderzoeken Jerry en Kees of de Mont Aigoual het in zich heeft net zo'n mythische Tourberg te worden als bijvoorbeeld de Alpe d’Huez of de Mont Ventoux. Hoe is het eigenlijk fietsen in die prachtige, maar onbekende Cevennen? En in hoeverre gaat de aankomst van de Tour bijdragen aan de ontwikkeling van het (fiets)toerisme?



In het plaatsje Sumène klikken ze hun schoenen vast in de pedalen. Daarna beginnen ze gelijk aan de klim van de Cap de Coste. Jerry gaat aan, Kees lost...



Ondertussen praten ze met de eigenaars en gasten van fietscamping Mas de la Cam over het wielrennen in de regio, spreken ze met de burgemeester die de Tour naar de Aigoual haalde en met Christian Prudhomme op de top van de berg. Tot slot vertelt Denis Boissiere over de cyclosportive die elk jaar op en rond de Mont Aigoual wordt georganiseerd en licht hij een erg bijzonder idee toe over hoe je van de Aigoual écht een mythische fietsberg kunt maken: ‘Daar heb je maar 10 miljoen euro voor nodig!’