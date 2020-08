Tourstart in Kopenhagen definitief verplaatst van 2021 naar 2022

Half jaar na zijn handteke­ning stapt Brouwers eindelijk in bij GA Eagles

11:38 Het geduld van Luuk Brouwers werd de afgelopen maanden danig op de proef gesteld. De vroege februari-aanwinst van Go Ahead Eagles moest een half jaar in de wachtkamer, voordat hij gisteren zijn eerste minuten mocht maken in het door hem zo bewierookte Deventer stadion.