Tourwinnaar Bernal wint Italiaane eendagskoers Gran Piemonte

Het was al de 103de editie van de herfstkoers, die startte in Agliè en na 183 kilometer finishte op de Santuario di Oropa. Bernal was de sterkste op die 10 kilometer lange slotklim en kwam 6 seconden eerder over de meet dan de nummer twee, zijn land- en teamgenoot Iván Ramiro Sosa. De Fransman Nans Peters (AG2R) arriveerde als derde op 8 seconden.

,,Ik voelde me vanmorgen bij het opstaan goed en wilde graag winnen, al weet ik ook hoe moeilijk dat is. Mooi dat ik mijn eerste zege in Italië binnen heb en het is bovendien mijn eerste overwinning in een eendagskoers”, zei de 22-jarige Bernal aan de finish. Hij vergat zijn ploeggenoot niet te bedanken. ,,Sosa was misschien wel de sterkste, als ik zag hoe hij voor mij het tempo maakte in de klim.”