Touzani daagt uit….Denzel Dumfries

Vijfde plek met Leverkusen Balende Bosz: Meer punten, toch geen Champions League

18:33 Bayer Leverkusen behaalde dit seizoen in de Bundesliga vijf punten meer dan een jaar eerder, maar toch greep de ploeg van trainer Peter Bosz dit keer naast een ticket voor de Champions League. ,,Vorig jaar was 58 punten genoeg voor de Champions League. Nu hebben we er 63, dat zijn er veel”, zei Bosz, die met Leverkusen desondanks op de vijfde plaats eindigde.